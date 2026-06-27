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        У Запоріжжі після нічних авіаударів РФ травмовані 9 людей, серед них двоє дітей

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 10:28
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        У Запоріжжі внаслідок нічних авіаударів росіян травмовані 9 людей, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС.

        Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

        Надзвичайники врятували з-під завалів двох людей.

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        Ще один авіаудар прийшовся по території навчального закладу. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.

        На місці події працювали всі екстрені служби міста.

        У Запоріжжі рятувальники дістали людей з-під завалів після авіаударів РФ / Фото: ДСНС

        Під час ліквідації пожежі в Запоріжжі російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.

        Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

        На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.

        У ДСНС зазначили, що навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок заради безпеки людей.


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