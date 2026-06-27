У Запоріжжі після нічних авіаударів РФ травмовані 9 людей, серед них двоє дітей

У Запоріжжі внаслідок нічних авіаударів росіян травмовані 9 людей, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС.
Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку.
Надзвичайники врятували з-під завалів двох людей.
Ще один авіаудар прийшовся по території навчального закладу. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.
На місці події працювали всі екстрені служби міста.
Під час ліквідації пожежі в Запоріжжі російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.
Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.
У ДСНС зазначили, що навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок заради безпеки людей.