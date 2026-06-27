У Запоріжжі після нічних авіаударів РФ травмовані 9 людей, серед них двоє дітей

У Запоріжжі внаслідок нічних авіаударів росіян травмовані 9 людей, серед них двоє дітей, повідомили у ДСНС.

Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

Надзвичайники врятували з-під завалів двох людей.

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Ще один авіаудар прийшовся по території навчального закладу. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.

На місці події працювали всі екстрені служби міста.

У Запоріжжі рятувальники дістали людей з-під завалів після авіаударів РФ / Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі в Запоріжжі російські війська завдали повторного удару БпЛА по рятувальниках.

Внаслідок атаки пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття та не постраждали.

У ДСНС зазначили, що навіть під загрозою повторних ударів рятувальники продовжують виконувати свій обов’язок заради безпеки людей.