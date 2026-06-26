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        Росія скинула щонайменше 7 КАБів на Херсон: відомо про п’ятьох постраждалих

        Сергій Бордовський
        26 Червня 2026 13:41
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        КАБ / Ілюстративне фото з відкритих джерел
        КАБ / Ілюстративне фото з відкритих джерел

        Російські війська завдали по Херсону трьох авіаударів із застосуванням щонайменше семи керованих авіабомб. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько з посиланням на інформацію Сил оборони Херсона.

        Спочатку було відомо про трьох постраждалих — 75-річну жінку та двох чоловіків 57 і 64 років.

        За словами Шанька, у потерпілих діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Усім надали необхідну медичну допомогу.

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        Згодом начальник МВА повідомив, що внаслідок російського авіаудару також постраждали працівники одного з комунальних підприємств.

        У двох чоловіків 51 та 65 років діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно.


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