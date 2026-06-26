До моря з комфортом: Укрзалізниця запускає поїзд з кондиціонером до Кароліно-Бугаза

Укрзалізниця з 28 червня запускає додатковий регіональний поїзд №838/837 Одеса – Кароліно-Бугаз. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд із системою кондиціонування повітря, повідомили в компанії.

Новий рейс призначають на літній сезон. Поїзди курсуватимуть в обидва напрямки по парних числах.

В Укрзалізниці зазначають, що дорога з Одеси до Кароліно-Бугаза займатиме близько години. У компанії назвали цей рейс зручним варіантом для тих, хто хоче уникнути заторів дорогою до узбережжя.

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З Одеси поїзд вирушатиме о 09:17 і прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18.

У зворотному напрямку відправлення з Кароліно-Бугаза заплановане на 10:40, прибуття до Одеси — об 11:46.

Графік рейсу розрахували з урахуванням прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із закордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців.

Кароліно-Бугаз — один із популярних курортних напрямків Одеської області на узбережжі Чорного моря. У літній сезон автомобільний трафік у цьому напрямку традиційно зростає, тому додатковий залізничний рейс має стати альтернативою поїздкам автошляхами.