        Суспільство

        До моря з комфортом: Укрзалізниця запускає поїзд з кондиціонером до Кароліно-Бугаза

        Сергій Бордовський
        26 Червня 2026 11:03
        читать на русском →
        Пляжі Затоки / Фото з відкритих джерел
        Пляжі Затоки / Фото з відкритих джерел

        Укрзалізниця з 28 червня запускає додатковий регіональний поїзд №838/837 Одеса – Кароліно-Бугаз. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд із системою кондиціонування повітря, повідомили в компанії.

        Новий рейс призначають на літній сезон. Поїзди курсуватимуть в обидва напрямки по парних числах.

        В Укрзалізниці зазначають, що дорога з Одеси до Кароліно-Бугаза займатиме близько години. У компанії назвали цей рейс зручним варіантом для тих, хто хоче уникнути заторів дорогою до узбережжя.

        Реклама
        Реклама

        З Одеси поїзд вирушатиме о 09:17 і прибуватиме до Кароліно-Бугаза о 10:18.

        У зворотному напрямку відправлення з Кароліно-Бугаза заплановане на 10:40, прибуття до Одеси — об 11:46.

        Графік рейсу розрахували з урахуванням прибуття до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення із закордону, Дніпра, Львова, Києва, Кривого Рогу, Рахова та Чернівців.

        Кароліно-Бугаз — один із популярних курортних напрямків Одеської області на узбережжі Чорного моря. У літній сезон автомобільний трафік у цьому напрямку традиційно зростає, тому додатковий залізничний рейс має стати альтернативою поїздкам автошляхами.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov