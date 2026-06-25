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        Росіяни прицільно вдарили по локомотивах УЗ: у Запоріжжі загинув помічник машиніста

        Сергій Бордовський
        25 Червня 2026 13:33
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        Ілюстративне фото: Укрзалізниця
        Ілюстративне фото: Укрзалізниця

        Російські війська сьогодні завдали трьох прицільних ударів по локомотивах Укрзалізниці — двох у Запоріжжі та одного на Сумщині. Внаслідок одного з ударів у Запоріжжі загинув помічник машиніста. Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

        За його словами, дві локомотивні бригади вдалося завчасно евакуювати, тому ніхто з них не постраждав.

        Водночас третій удар у Запоріжжі став трагедією. Машиніст устиг перейти у безпечне місце, однак помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося.

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        Перцовський зазначив, що всі деталі атаки наразі опрацьовуються.

        “Рятуємо десятки залізничних команд щотижня, але і кожне життя, яке забрав ворог, — трагедія, яка назавжди з нами і яку ніколи не виправити”, — написав він.

        Голова правління Укрзалізниці наголосив, що компанія перебуває поруч із рідними та близькими загиблого і надасть їм максимальну підтримку та допомогу.


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