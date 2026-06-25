Росіяни за добу вдарили по 20 населених пунктах Харківщини: постраждали 11 людей

Протягом минулої доби російських ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

В Ізюмській громаді, у селі Іскра, поранення дістали чоловіки 39 і 54 років. У селі Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 32 і 54 років.

У селі Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Між селами Сухини та Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік.

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У Богодухові гостру реакцію на стрес зафіксували у п’ятьох жінок.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська застосували по області різні види озброєння. Йдеться про дві ракети, одну РСЗВ, чотири БпЛА типу “Герань-2”, один “Ланцет”, дев’ять дронів типу “Молнія”, п’ять FPV-дронів і ще 28 БпЛА, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в Максимівці, інтернатний заклад у Малижиному, два приватні будинки в Писарівці, залізничну інфраструктуру в Губарівці, автомобіль у Павлівці, а також багатоквартирний будинок, гаражі та три автомобілі в Богодухові.

У Куп’янському районі пошкоджено елеватор у Приколотному, будівлю комунального підприємства в Шевченковому, будинок та електромережі в Мирному.

В Ізюмському районі внаслідок ударів пошкоджено нежитлову будівлю в Барвінковому та електромережі в Іскрі.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Прудянці.

У Чугуївському районі в селі Нова Гнилиця пошкоджено два комбайни та будівлі фермерського господарства.