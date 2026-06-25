Після атаки дронів загорілася нафтобаза у Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ у ніч на 25 червня знову атакували Полтавську нафтобазу. На об’єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомив глава Красноармійського району Олександр Харитонов.

За його словами, займання сталося внаслідок падіння уламків БПЛА на території Полтавської нафтобази. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

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Станиця Полтавська, Краснодарський Край була атакована нафтобаза🔥 pic.twitter.com/SqXBXaAMcD — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) June 25, 2026

Харитонов також заявив, що рух автодорогою, яка з’єднує станицю Полтавську та хутір Трудобеліковський, тимчасово перекрили.

Полтавська нафтобаза є регіональним об’єктом паливної інфраструктури. Вона забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Резервуарний парк нафтобази налічує близько 28 резервуарів.