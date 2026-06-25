        Події

        Після атаки дронів загорілася нафтобаза у Краснодарському краї

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 07:42
        читать на русском →
        У Краснодарському краї палає Полтавська нафтобаза / Фото: скріншот
        У Краснодарському краї палає Полтавська нафтобаза / Фото: скріншот

        У Краснодарському краї РФ у ніч на 25 червня знову атакували Полтавську нафтобазу. На об’єкті спалахнула пожежа.

        Про це повідомив глава Красноармійського району Олександр Харитонов.

        За його словами, займання сталося внаслідок падіння уламків БПЛА на території Полтавської нафтобази. На місці працюють екстрені та оперативні служби.

        Реклама
        Реклама

        Харитонов також заявив, що рух автодорогою, яка з’єднує станицю Полтавську та хутір Трудобеліковський, тимчасово перекрили.

        Полтавська нафтобаза є регіональним об’єктом паливної інфраструктури. Вона забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея.

        Резервуарний парк нафтобази налічує близько 28 резервуарів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov