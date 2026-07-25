Росія атакувала Одещину: поранено чоловіка, пошкоджені близько десяти будинків

На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих осель.

Російські війська атакували житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок удару постраждав 65-річний чоловік, пошкоджені приватний будинок і близько десяти сусідніх осель.