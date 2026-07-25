        Події

        Росія атакувала Одещину: поранено чоловіка, пошкоджені близько десяти будинків

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 17:09
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        Ілюстративне фото / Фото: Одеська ОВА
        Ілюстративне фото / Фото: Одеська ОВА

        Російські війська атакували житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок удару постраждав 65-річний чоловік, пошкоджені приватний будинок і близько десяти сусідніх осель.

        Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок і близько десяти прилеглих осель.

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        Постраждав 65-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

        Також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

        На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.


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