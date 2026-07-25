СБУ завдала серії ударів по військових об’єктах Росії

Далекобійні дрони Служби безпеки України в ніч проти 25 липня атакували низку військових об’єктів у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Серед уражених цілей — ракетний катер, два вантажні судна, радіолокаційна станція, комплекси ППО та нафтодобувна платформа.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У Ростові-на-Дону дрони СБУ уразили багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу. Вони входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», який Росія використовує для обстрілів України.

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За даними СБУ, також знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» і комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».

Крім того, ударів завдали по двох складах із FPV-дронами.

В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили нафтодобувну платформу родовища «Філановського».

Також під удар потрапили вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. У СБУ зазначили, що обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Ще однією ураженою ціллю став ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».

У СБУ наголосили, що удари є відповіддю на російські атаки по українських портах і спроби заблокувати судноплавство на півдні України.