        Суспільство

        До +32° і грози: синоптики попередили про дощі в частині областей

        Галина Шподарева
        24 Червня 2026 22:20
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        Журавлівське водосховище, Харків / Фото: Головне в Україні
        Журавлівське водосховище, Харків / Фото: Головне в Україні

        Погода в Україні у четвер, 25 червня, буде переважно сухою, температура вдень підніметься до +29 °C, а на південному заході й до +32 °C. У частині регіонів вдень можливі короткочасні дощі та грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів буде на більшій частині території.

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        У північних, східних областях та Криму вдень місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C. Вдень очікується +24…+29 °C, на південному заході країни до +32 °C.

        Погодна мапа України на 25 червня / Фото: Укргідрометцентр

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