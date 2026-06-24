До +32° і грози: синоптики попередили про дощі в частині областей

Погода в Україні у четвер, 25 червня, буде переважно сухою, температура вдень підніметься до +29 °C, а на південному заході й до +32 °C. У частині регіонів вдень можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів буде на більшій частині території.

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У північних, східних областях та Криму вдень місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C. Вдень очікується +24…+29 °C, на південному заході країни до +32 °C.