Зеленський заявив про зупинку ретрансляторів у Білорусі, які використовувала РФ для атак на Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування ударів російської армії по Україні, припинили роботу.

Про це Володимир Зеленський повідомив 24 червня, пише Суспільне.

Згідно з доповідями головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та розвідки, ретранслятори перестали працювати 22 червня.

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“Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють”, — сказав президент.

21 червня Зеленський заявляв, що його публічна вимога до Мінська щодо демонтажу ретрансляторів, які російські війська використовують для атак по Україні, стала останнім етапом. Раніше Київ неодноразово через розвідувальні канали передавав білоруському лідеру Олександру Лукашенку інформацію про необхідність припинити технічну підтримку цього обладнання.