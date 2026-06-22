        Політика

        Зеленський про ретранслятори в Білорусі: Лукашенко отримував сигнали непублічно, тепер Україна говорить відкрито

        Сергій Бордовський
        22 Червня 2026 08:17
        читать на русском →
        Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю для телемарафону “Єдині новини” / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю для телемарафону “Єдині новини” / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спершу непублічно попереджала Білорусь про необхідність припинити допомогу Росії у війні, зокрема технічну підтримку ударів дронами по українській території.

        Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для телемарафону “Єдині новини”.

        За словами президента, перш ніж робити публічні заяви, Україна здійснює непублічні кроки для деескалації. Він зазначив, що Білорусь отримувала відповідну інформацію на рівні розвідок і військових.

        Реклама
        Реклама

        “Білорусь отримувала інформацію: закінчуйте допомагати “рускім”, — сказав Зеленський.

        Президент наголосив, що історія з ретрансляторами на території Білорусі є “довгим процесом”, за яким стоять жертви з боку України. За його словами, це обладнання технічно координується і допомагає російським та іранським дронам точніше бити по українцях.

        Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко отримував цю інформацію і має демонструвати деескалацію не лише словами.

        “Його “вибачаюсь” хай залишить для себе: воно не працює після першого дня війни”, — сказав президент.

        За словами Зеленського, перший крок, якого Україна очікує від Білорусі, — припинення будь-якої технічної підтримки російських атак.

        “Пряма підтримка — ретранслятор. Виключити це, зняти й показати нам, що це знято”, — заявив він.

        Президент зазначив, що оскільки цю інформацію білоруській стороні передавали неодноразово, Україна перейшла до етапу публічного сигналу.

        “Якщо він не зніме, ми знімемо все”, — наголосив Зеленський.

        Він також заявив, що Україна закликає Білорусь припинити постачання палива для російської армії.

        “Тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Перші кроки завжди непублічні, а наступні кроки інші”, — сказав президент.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov