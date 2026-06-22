Зеленський про ретранслятори в Білорусі: Лукашенко отримував сигнали непублічно, тепер Україна говорить відкрито

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спершу непублічно попереджала Білорусь про необхідність припинити допомогу Росії у війні, зокрема технічну підтримку ударів дронами по українській території.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для телемарафону “Єдині новини”.

За словами президента, перш ніж робити публічні заяви, Україна здійснює непублічні кроки для деескалації. Він зазначив, що Білорусь отримувала відповідну інформацію на рівні розвідок і військових.

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“Білорусь отримувала інформацію: закінчуйте допомагати “рускім”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що історія з ретрансляторами на території Білорусі є “довгим процесом”, за яким стоять жертви з боку України. За його словами, це обладнання технічно координується і допомагає російським та іранським дронам точніше бити по українцях.

Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко отримував цю інформацію і має демонструвати деескалацію не лише словами.

“Його “вибачаюсь” хай залишить для себе: воно не працює після першого дня війни”, — сказав президент.

За словами Зеленського, перший крок, якого Україна очікує від Білорусі, — припинення будь-якої технічної підтримки російських атак.

“Пряма підтримка — ретранслятор. Виключити це, зняти й показати нам, що це знято”, — заявив він.

Президент зазначив, що оскільки цю інформацію білоруській стороні передавали неодноразово, Україна перейшла до етапу публічного сигналу.

“Якщо він не зніме, ми знімемо все”, — наголосив Зеленський.

Він також заявив, що Україна закликає Білорусь припинити постачання палива для російської армії.

“Тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Перші кроки завжди непублічні, а наступні кроки інші”, — сказав президент.