В окупованому Севастополі на два дні зупинять продаж пального

В окупованому Севастополі 22 і 23 червня не продаватимуть пальне. Заправка здійснюватиметься лише для транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста.

Про це повідомив “губернатор” Севастополя Михайло Розвожаєв після засідання оперативного штабу.

За його словами, тимчасові заходи запроваджують “у зв’язку з останніми подіями на півострові” та необхідністю оперативно скоригувати логістику.

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Громадський транспорт у місті працюватиме з 05:30 до 21:00. Пороми не курсуватимуть, працюватимуть лише пасажирські катери.

Також з 15:00 22 червня змінюється порядок роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Великі торговельні об’єкти — торгові центри, супермаркети та гіпермаркети — працюватимуть із 07:00 до 20:00. Невеликі магазини, кіоски та аптеки встановлюватимуть графік роботи на власний розсуд.

Кафе та заклади громадського харчування працюватимуть із 08:00 до 20:00.

Крім того, у Севастополі не вмикатимуть вуличне освітлення. Розвожаєв також заявив, що через перевантаження електромереж за межами міста можливі графіки тимчасового відключення електроенергії.

Він закликав мешканців зменшити споживання електроенергії та не використовувати багато побутових приладів одночасно.

Усі вуличні масові заходи скасовують із 22 червня і до окремого розпорядження.