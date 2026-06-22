ЧС-2026: Іспанія забила чотири голи Саудівській Аравії, Бельгія не змогла обіграти Іран

На чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися чергові матчі другого туру групового раунду. Іспанія розгромила Саудівську Аравію з рахунком 4:0, а Бельгія та Іран зіграли внічию 0:0. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У групі H Іспанія та Саудівська Аравія провели свій перший очний матч на чемпіонатах світу за 20 років. Перед другим туром усі команди квартету мали по одному очку: іспанці стартували з нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), а Саудівська Аравія зіграла 1:1 з Уругваєм.

Іспанія відкрила рахунок уже на 10-й хвилині. 18-річний Ламін Ямаль, який уперше вийшов у складі збірної на ЧС-2026, забив після передачі Мікеля Оярсабаля.

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На 21-й хвилині Оярсабаль подвоїв перевагу після розіграшу кутового, а ще за три хвилини оформив дубль після передачі Дані Ольмо. У першому таймі Іспанія створила ще кілька моментів, зокрема Оярсабаль влучив у поперечину.

На початку другого тайму рахунок став 4:0 після автоголу Хассана Тамбакті. Наприкінці матчу Саудівська Аравія мала шанс забити, але Унай Сімон парирував удар Абдулли Аль-Хамдана. Уже в компенсований час Ферран Торрес забив після передачі Педро Порро, однак VAR зафіксував офсайд, і гол не зарахували.

Перемога 4:0 дозволила Іспанії очолити групу H. Після двох матчів команда має 4 очки та різницю м’ячів 4:0. Саудівська Аравія залишилася з одним очком після двох турів. 27 червня Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.

У групі G матч Бельгії та Ірану завершився без голів — 0:0. Після першого туру всі чотири команди групи також мали по одному очку: Бельгія зіграла 1:1 з Єгиптом, а Іран — 2:2 з Новою Зеландією.

У першому таймі бельгійці створювали моменти біля воріт Ірану, але Аліреза Бейранванд не дозволив забити Кевіну Де Брюйне, Максіму Де Кейперу та Ромелу Лукаку. Іран також мав шанс вийти вперед: на 25-й хвилині Мехді Таремі забив після подачі зі штрафного, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд.

У другому таймі команди обмінялися небезпечними ударами, але воротарі зберегли рахунок. На 66-й хвилині Бельгія залишилася в меншості: захисник Натан Нгой отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Попри вилучення, бельгійці тиснули наприкінці матчу та створили кілька моментів, але Іран вистояв завдяки грі воротаря та щільній обороні.

Після двох турів у групі G Іран має 2 очки і різницю м’ячів 2:2, Бельгія також набрала 2 очки з різницею 1:1. Нова Зеландія та Єгипет мають по одному очку після одного матчу. 27 червня Іран зіграє проти Єгипту, а Бельгія зустрінеться з Новою Зеландією.