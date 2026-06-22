Прогрес у переговорах США та Ірану: створять канал зв’язку для безпечного проходу суден через Ормуз

США та Іран домовилися про створення дорожньої карти для досягнення фінальної угоди протягом 60 днів після першого засідання Комітету високого рівня у Швейцарії. Про це йдеться у спільній заяві Держави Катар та Ісламської Республіки Пакистан.

Переговори відбулися у Бюргенштоку, Швейцарія, в межах Саміту озера Люцерн. У них взяли участь представники Ірану, США, а також дві країни-посередниці — Катар і Пакистан.

У заяві зазначається, що перша сесія переговорів високого рівня в межах Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння завершилася у “позитивній і конструктивній атмосфері”.

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Сторони домовилися створити Комітет високого рівня, який здійснюватиме політичний нагляд за посередництвом. Головні переговорники регулярно звітуватимуть перед комітетом і очолюватимуть робочі групи з ядерних питань, санкцій, моніторингу та врегулювання суперечок.

Окремо сторони погодили дорожню карту досягнення фінальної угоди протягом 60 днів. Вона має закласти основу для початку подальших технічних переговорів.

Також між сторонами створять комунікаційну лінію на період, визначений меморандумом, щоб уникати інцидентів і непорозумінь та забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку.

Крім того, сторони домовилися про створення механізму деескалації за участю Лівану та за сприяння посередників. Його метою названо забезпечення виконання домовленостей про припинення військових операцій у Лівані.

Технічні переговори з усіх питань мають продовжитися протягом тижня на курорті Бюргеншток.

Катар і Пакистан заявили, що й надалі докладатимуть зусиль, аби переговори проходили в конструктивній атмосфері та привели до фінальної угоди. Посередники також подякували США та Ірану за прихильність до дипломатії й мирного врегулювання конфлікту.

Переговори у Швейцарії відбулися на тлі напруженості навколо Ормузької протоки та ситуації в Лівані. Раніше Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти й газу, посилаючись на порушення домовленостей та удари Ізраїлю в Лівані.

За даними Reuters, переговори США та Ірану у Швейцарії були присвячені, зокрема, ядерним питанням, морській безпеці та конфлікту в Лівані. Сторони також погодили продовження технічних консультацій.