Іран заявив про закриття Ормузької протоки через “порушення домовленостей” зі США

Іран заявив про закриття Ормузької протоки для руху суден через нібито “порушення домовленостей” з боку США. Про це повідомило іранське агентство TasnimNews із посиланням на заяву Центрального штабу “Хатам аль-Анбія”.

У заяві йдеться, що рішення ухвалене через “очевидне порушення зобов’язань” Вашингтоном щодо виконання першого пункту меморандуму про завершення війни, а також через “безперервне порушення режиму припинення вогню” Ізраїлем на півдні Лівану.

Іранська сторона також звинуватила Ізраїль у вбивствах і примусовому переміщенні сотень тисяч людей у Лівані, а також у невиведенні ізраїльських сил із територій на півдні країни.

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“Ормузька протока буде закрита для проходу суден”, — йдеться у заяві Центрального штабу “Хатам аль-Анбія”.

У Тегерані назвали це “першим кроком” у відповідь на, як стверджує іранська сторона, порушення домовленостей. Там також попередили, що у разі продовження “агресії” можуть бути заплановані й реалізовані наступні кроки для примусу противника до виконання зобов’язань.

Заява пролунала через два дні після того, як 18 червня Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення війни. За даними міжнародних медіа, документ уже набрав чинності та передбачає негайне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

Меморандум також передбачав безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку без оплати протягом 60 днів. Крім того, США та Іран зобов’язалися протягом цього періоду домовитися про остаточну угоду.

Ормузька протока була одним із ключових елементів війни США та Ірану, яка різко загострила ситуацію на Близькому Сході й спричинила перебої у світовому судноплавстві. Через протоку проходить один із найважливіших маршрутів експорту нафти й газу з країн Перської затоки.

Іран уже оголошував про повне закриття Ормузької протоки 11 червня після нового раунду ударів США по іранській території. Тоді Тегеран заявляв, що будь-який рух суден, включно з нафтовими танкерами та комерційними кораблями, буде під загрозою.

Навіть після підписання меморандуму нормальний рух через протоку не був повністю відновлений. За даними The Guardian, центральний маршрут залишався небезпечним через міни та інші перешкоди, а частина суден була змушена використовувати альтернативні маршрути поблизу узбережжя Оману.

Нове рішення Тегерана може знову посилити напруженість у регіоні та вплинути на світові енергетичні ринки, оскільки Ормузька протока залишається одним із головних морських “вузьких місць” для постачання нафти.