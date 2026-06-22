Дрони вдарили по житлових будинках у Запоріжжі: одна людина загинула, троє поранені

У ніч проти 22 червня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, один із ворожих безпілотників влучив у приватний сектор обласного центру. Внаслідок удару загорівся будинок.

Спочатку повідомлялося, що в палаючому будинку може перебувати жінка. Згодом Федоров підтвердив її загибель.

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За попередньою інформацією, поранення дістали троє людей. На місці працювали екстрені служби.

Раніше цієї ночі Федоров повідомляв, що внаслідок атаки БпЛА у Запоріжжі було зруйновано приватний будинок і виникла пожежа. Тоді стало відомо про поранення чоловіка, якому надавали медичну допомогу.

Також було пошкоджено багатоповерхівку: у будинку вибило вікна та понівечило фасад.

Пізніше російські дрони знову атакували Запоріжжя. За даними ОВА, один із ударів прийшовся по нежитловій будівлі, де також сталася пожежа, але минулося без постраждалих.

Упродовж ночі в Запорізькій області також повідомляли про вибухи, активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб.