На Харківщині після обстрілів є загибла та 13 постраждалих

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 13 людей постраждали, серед них четверо дітей.

У селі Млинки Шевченківської громади постраждали п’ятеро людей, зокрема четверо дітей.

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У Богодухові гострої реакції на стрес зазнали жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік.

На дорозі біля села Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік.

На трасі біля села Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік.

У селі Пересічне Солоницівської громади гострої реакції на стрес зазнала 60-річна жінка.

У селі Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у селі Гаврилівка Барвінківської громади — 44-річний чоловік.

Київський район Харкова росіяни атакували безпілотником.

По Харківщині застосовували різні види озброєння: 5 БпЛА типу «Герань-2», 1 БпЛА типу «Ланцет», 17 БпЛА типу «Молнія», 6 FPV-дронів, а також 33 БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі, АЗС у Золочеві, дві АЗС у Губарівці та Сухинах, автомобіль у Сковородинівці, багатоквартирний будинок, АЗС і вантажний автомобіль у Богодухові, електромережі у Кленовому та гараж у Петрівці.

У Куп’янському районі пошкоджено два автомобілі у Приколотному та Млинках.

В Ізюмському районі пошкоджено будівлю комунальної служби у Барвінковому, бензовоз у Гаврилівці, навчальний заклад, три приватні будинки, автомобіль і трактор у Бугаївці.

У Харківському районі пошкоджено поштовий термінал у Новому Коротичі, шість вантажних автомобілів, СТО і гараж у Вільшанах, а також господарчу споруду в Пересічному.