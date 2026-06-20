Росіяни атакували Запоріжжя: двоє загиблих, щонайменше п’ятеро поранених

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули двоє людей, щонайменше п’ятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед атакою Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області та обласному центру.

Згодом він повідомив про вибухи у Запорізькій області, а пізніше — безпосередньо в обласному центрі.

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За словами начальника ОВА, дим, який бачили жителі Запоріжжя, є наслідком ворожої атаки.

Спочатку Федоров повідомив про одну травмовану людину. Згодом він уточнив, що, за попередніми даними, через ворожий удар загинули двоє людей.

Станом на 17:56 відомо про двох загиблих і щонайменше п’ятьох поранених унаслідок атаки на Запоріжжя.