Росіяни вдарили КАБами по Сумах: одна людина загинула, троє поранені

Російські війська сьогодні по обіді завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по інфраструктурі Сумської громади. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, авіаудари прийшлися по північно-західній частині Сум.

Внаслідок атаки загинув один чоловік. Попередньо, ще троє людей зазнали поранень.

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Також пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвір’я та, за попередніми даними, п’ять домогосподарств.

Інформація про потерпілих та інші наслідки російського удару уточнюється.