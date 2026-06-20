        Події

        Росіяни вдарили КАБами по Сумах: одна людина загинула, троє поранені

        Сергій Бордовський
        20 Червня 2026 18:14
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        Стовп диму / Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Стовп диму / Ілюстративне фото: DepositPhotos

        Російські війська сьогодні по обіді завдали сім ударів керованими авіаційними бомбами по інфраструктурі Сумської громади. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

        За його словами, авіаудари прийшлися по північно-західній частині Сум.

        Внаслідок атаки загинув один чоловік. Попередньо, ще троє людей зазнали поранень.

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        Також пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвір’я та, за попередніми даними, п’ять домогосподарств.

        Інформація про потерпілих та інші наслідки російського удару уточнюється.


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