“Майбутнє підтвердить шану до українців”: Зеленський заявив, що відправив Польщі орден Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

У своїй заяві Зеленський нагадав слова президента Польщі про те, що орден Білого Орла не є “звичайною відзнакою”, а символізує найвищу довіру Речі Посполитої, особливий зв’язок із польською державою та вдячність народу.

Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі / Фото: Володимир Зеленський/Facebook

“Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись”, — заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі “за нашу і вашу незалежність від Росії”.

За словами Зеленського, Україна не забуває солідарності та розуміє, що співпраця між державами і народами регіону є однією з відчутних гарантій безпеки як для українців, так і для сусідніх держав.

Він також заявив, що Україна продовжить захищатися у війні, яку розв’язала Росія, і “обов’язково здобуде достойний мир”.

Зеленський підкреслив, що Україна й надалі буде відкритою до змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого двох народів та забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам XX століття.

“Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії”, — заявив президент.

За словами Зеленського, в Україні вважали, що у 2023 році орден Білого Орла був адресований саме українському народові та українській армії.

“Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців”, — підсумував Зеленський.