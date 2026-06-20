Кількість загиблих після удару по Запоріжжю зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох. Ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, росіяни завдали по обласному центру 9 ударів керованими авіаційними бомбами.

Федоров також повідомив, що, ймовірно, одна людина може перебувати під завалами. За його словами, повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб.

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Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.