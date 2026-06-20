“Поляків не треба вчити, що таке війна”: Навроцький пояснив позбавлення Зеленського ордена

Президент Польщі Кароль Навроцький пояснив, чому вирішив позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла. За його словами, рішення українського президента надати одному з підрозділів ЗСУ назву “імені Героїв УПА” перейшло для Польщі “поріг болю”. Про це повідомляє польське видання TVN24.

Навроцький зробив заяву під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань у Грабувці неподалік Водзіслава-Шльонського.

“Нас, поляків, не треба вчити того, чим є війна”, — сказав президент Польщі.

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Він заявив, що у XX столітті Польща була вільною лише 31 рік, а в інший час “протистояла домінуванню чужих держав”.

“Так, ми знаємо, чим є війна, знаємо, чим є боротьба за незалежність, знаємо, чим є пострадянська, сьогодні російська загроза, але ми є гордим польським народом і маємо свій поріг болю у справах, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перейдено, тому я забрав у президента Зеленського орден Білого Орла”, — заявив Навроцький.

У п’ятницю президент Польщі повідомив, що після консультацій із капітулою ордену ухвалив рішення позбавити Зеленського цієї нагороди. Причиною він назвав згоду президента України на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил назви “Героїв УПА”.

Зеленський у відповідь заявив, що відправив орден Білого Орла поштою президенту Польщі Каролю Навроцькому. За словами президента України, у Києві вважали, що у 2023 році ця відзнака була адресована саме українському народові та українській армії.

“Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців”, — заявив Зеленський.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ескалацію конфлікту між Києвом і Варшавою. За його словами, конфлікт між Польщею та Україною “тішить Путіна і шокує союзників”.

“Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати градус емоцій, а не підігрівати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці”, — заявив Туск.

На рішення Навроцького також відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він назвав позбавлення Зеленського ордену “стратегічною помилкою Навроцького, від якої виграє лише Росія”. У відповідь Сибіга заявив, що поверне Польщі свій Командорський хрест із зіркою ордену “За заслуги перед Республікою Польща”, вручений йому у жовтні 2022 року.

У суботу про намір повернути польські відзнаки також заявили керівник Офісу президента України Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар.

Володимира Зеленського нагородили орденом Білого Орла у квітні 2023 року. Відзнаку йому вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда — за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, розвиток співпраці заради демократії, миру і безпеки в Європі, а також за незламність у захисті прав людини.