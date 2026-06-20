У Польщі відповіли Сибізі на критику щодо позбавлення Зеленського ордена

В офісі президента Польщі Кароля Навроцького відкинули критику Києва щодо рішення позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Там заявили, що “стратегічну помилку” нібито зробила українська сторона. Про це повідомляє польське видання Onet.

У п’ятницю ввечері президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордену Білого Орла. Рішення стало реакцією на те, що президент України надав одному з підрозділів української армії почесне найменування “імені Героїв УПА”.

Сам Зеленський поки публічно не коментував рішення польської сторони. Його офіс відмовився від коментаря для Польської агенції преси.

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Натомість на рішення Варшави відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він назвав позбавлення Зеленського ордену Білого Орла “стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва”. Глава української дипломатії також заявив, що найближчим часом поверне Польщі свій орден, отриманий у 2022 році.

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький, коментуючи слова Сибіги, заявив, що з польського боку “стратегічної помилки” не було.

“Немає жодної помилки з боку президента Кароля Навроцького. Ця помилка була зроблена з українського боку тоді, коли президент Зеленський вирішив надати ім’я злочинців УПА одному з важливих українських підрозділів”, — сказав Богуцький.

За його словами, рішення Зеленського було ухвалене “всупереч домовленостям, які були досягнуті”.

Богуцький також заявив, що Навроцький спершу лише говорив про можливість позбавлення Зеленського ордена. Після цього, за його словами, було скликано капітулу ордена, отримано її висновок, а також проведено дипломатичні переговори.

“Був час, наданий українській стороні, щоб обміркувати це рішення і від нього відмовитися. Українці не скористалися цим шансом, тому президент ухвалив рішення виважено, спокійно”, — заявив керівник канцелярії президента Польщі в ефірі телеканалу wPolsce24.