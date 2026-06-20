Подарунок від Катару за $400 млн: новий Air Force One Трампа очолить авіашоу 4 липня

Президент США Дональд Трамп офіційно представив новий літак Air Force One, який американській стороні передав уряд Катару. Про це повідомляє NBC News.

Церемонія відбулася на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона. Трамп вийшов із літака Boeing 747 і спустився трапом, після чого заявив, що новий борт використають під час урочистостей 4 липня з нагоди 250-річчя Сполучених Штатів.

Літак виконаний у червоно-біло-темно-синій кольоровій схемі, яка відрізняється від світло-блакитного оформлення попередньої моделі.

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“Ніхто не перевершить цей літак, і саме так має бути для нашої країни. Ніхто навіть близько не стоїть”, — заявив Трамп.

За словами президента США, 4 липня новий Air Force One очолить авіапроліт над Вашингтоном за участю інших військових літаків. Трамп назвав майбутнє шоу таким, “якого ще ніколи не бачили”.

Він також заявив, що літак стане “літаючим Білим домом на рівні розкоші, якого ніхто раніше не бачив”. За словами Трампа, переліт після саміту G7 у Франції цього тижня, ймовірно, стане для нього останнім на борту нинішнього президентського флоту.

Вартість літака оцінюють у $400 млн. Водночас, за оцінками авіаційних експертів, США могли витратити значно більше на підготовку борту до використання, зокрема на переобладнання та безпекові оновлення. Повна модернізація може коштувати понад $1 млрд.

Подарунок Катару викликав критику з боку представників обох партій у США. Опоненти заявляли про можливі етичні та безпекові ризики, пов’язані з передачею такого літака іноземною державою.

Хоча борт використовуватиметься президентом для офіційних поїздок, Білий дім раніше повідомляв, що після завершення каденції Трампа літак передадуть фонду його президентської бібліотеки.

У Повітряних силах США заявили, що літак готовий до початкових введених в експлуатацію польотів, які мають підтвердити його здатність безпечно перевозити президента і забезпечувати виконання ним обов’язків. Там назвали борт VC-25B Bridge і “захищеною, модифікованою платформою представницького класу”.

У ВПС США також зазначили, що новий літак має “зменшити навантаження” на чинний флот, який використовується для перевезення президента.

Позначення Air Force One отримує будь-який літак, на борту якого перебуває президент США. Нині для цього використовують ще два Boeing 747.