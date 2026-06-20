Трамп заявив, що Європа має заплатити США $350 млрд за зброю, передану Україні при Байдені

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни мають компенсувати Вашингтону 350 млрд доларів, які, за його словами, були витрачені на військову допомогу Україні за попередньої адміністрації Джо Байдена. Про це пише The Moscow Times.

Виступаючи на військовій базі Ендрюс, Трамп заявив, що під час зустрічі з європейськими лідерами нагадав їм про масштаби американських поставок.

«Ми дали вам, вдумайтеся, 350 млрд доларів — літаків, зброї всіх видів та іншого», — сказав президент США.

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За словами Трампа, адміністрація Байдена навіть не вимагала від європейських союзників оплати, хоча, на його думку, вони «мали платити».

«Усе, що потрібно було зробити, — сказати європейцям: “Просто заплатіть нам”», — заявив Трамп. Він додав, що «ніхто не просив», а коли він запитав, чому європейці не заплатили, йому нібито відповіли: «Нас ніхто не просив, сер».

У лютому 2025 року Трамп уже критикував відсутність належної звітності щодо американської допомоги Україні та оцінював внесок США у понад 300 млрд доларів.

Тоді президент України Володимир Зеленський заперечив ці цифри. Він заявляв, що загальна вартість війни для України становить близько 320 млрд доларів, із яких приблизно 120 млрд профінансувала сама Україна, а близько 200 млрд — це підтримка США та європейських союзників.

За словами Зеленського, військова допомога США становила 67 млрд доларів, а пряма фінансова підтримка — 31,5 млрд доларів.

У листопаді 2025 року прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила про припинення фінансування війни в Україні з боку США. Водночас Вашингтон продовжує продавати зброю країнам НАТО для постачання Києву за програмою PURL, у межах якої європейські країни закуповують озброєння в американських виробників.