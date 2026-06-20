Президент ФІФА та прем’єр Канади підписали прапор РФ на ЧС-2026

Російські спортивні медіа поширили відео, на якому президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем’єр-міністр Канади Марк Карні нібито залишають автографи на прапорі Росії під час чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Відео було опубліковане після матчу Канада — Катар. За твердженням російського видання «Чемпионат», прапор належав уболівальнику з Москви Антону Шаповалову, який представляє фанатське об’єднання «Нулёвка».

За словами Шаповалова, Інфантіно перебував неподалік від російських уболівальників на трибуні стадіону. Він стверджує, що президент ФІФА погодився сфотографуватися з ними та поставити автограф на прапорі.

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«Неочікувано виявилося, що Інфантіно сидить зовсім поруч із нами. Підійшли сфотографуватися — він був абсолютно не проти, навіть із прапором. Російською з нами говорив: “Хорошо, спасибо”», — цитує вболівальника російське видання.

Також на оприлюднених кадрах видно прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який, за версією російської сторони, також поставив підпис на прапорі.

Наразі офіційних коментарів від ФІФА, уряду Канади або організаторів чемпіонату світу щодо цього відео не надходило.

Збірна Росії через відсторонення міжнародними футбольними організаціями після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не бере участі у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.