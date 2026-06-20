“Динамо” продало двох півзахисників конкурентам в УПЛ за 4,5 млн євро

Київське “Динамо” офіційно попрощалося з двома півзахисниками — Максимом Брагару та Олександром Яциком, які продовжать кар’єру в інших клубах української Прем’єр-ліги. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

23-річний Максим Брагару остаточно перейшов до житомирського “Полісся”. У сезоні 2025/26 він уже виступав за “вовків” на правах оренди, після чого житомирський клуб скористався правом викупу футболіста.

Фінансові деталі угоди клуби офіційно не розкривають. За інформацією “ТаТоТаке”, “Полісся” заплатить “Динамо” за Брагару близько 2 млн євро.

Реклама

Реклама

Ще один 23-річний півзахисник киян Олександр Яцик перейшов до ФК “Харків”. Контракт із футболістом розрахований на чотири сезони — до літа 2030 року. За даними Transfermarkt, “Харків” заплатив за Яцика близько 2,5 млн євро.

Таким чином, “Динамо” продало двох півзахисників прямим конкурентам в УПЛ на загальну суму близько 4,5 млн євро.

“Полісся” та “Харків” були безпосередніми суперниками киян у сезоні 2025/26. Житомирський клуб виграв у “Динамо” боротьбу за бронзові медалі чемпіонату України, випередивши столичну команду на два очки. “Харків”, який минулого сезону виступав під назвою “Металіст 1925”, фінішував п’ятим, відставши від “Динамо” на шість очок.

Брагару перейшов до “Динамо” влітку 2024 року з одеського “Чорноморця”. За киян він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав один асист. Разом із “Динамо” футболіст став чемпіоном України сезону-2024/2025.

У складі “Полісся” Брагару провів 26 матчів у всіх турнірах — 25 в УПЛ і один у Кубку України. У чемпіонаті України він забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.

Яцик приєднався до “Динамо” у 2019 році, був одним із лідерів юнацької команди та отримав капітанську пов’язку. За першу команду киян він дебютував у 2022 році. Загалом півзахисник провів за “Динамо” 30 матчів і забив три голи. Також Яцик виступав в оренді за “Зорю”, де зіграв 47 матчів і забив 8 голів.