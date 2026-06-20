“Історично несправедливе рішення”: посол України в Польщі повертає нагороду через позбавлення Зеленського польського ордена

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що поверне Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіці Польща» після рішення, яке він назвав історично несправедливим щодо президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву дипломат оприлюднив у соцмережах.

Боднар наголосив, що Польща залишається для України другом, союзником і партнером, а допомогу польського суспільства українці пам’ятатимуть і цінуватимуть завжди.

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За його словами, Україна та Польща мають багато спільних інтересів, зокрема у сферах безпеки, оборони, відбудови та європейської інтеграції. Дипломат зазначив, що протягом останніх півтора року завдяки конструктивному діалогу сторонам вдалося досягти значного прогресу у двосторонніх відносинах та роботі над складними історичними питаннями.

Водночас Боднар заявив, що не може залишатися осторонь рішення, яке вважає несправедливим.

«Не можу прийняти, що Президента України Володимира Зеленського — друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир у Європі, позбавлено найвищої польської нагороди», — зазначив посол.

За словами дипломата, в умовах війни та постійних російських атак це рішення сприймається в Україні особливо болісно та емоційно як жест щодо всього українського народу.

У зв’язку з цим Боднар повідомив, що поверне Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіці Польща».

При цьому посол висловив переконання, що нинішні розбіжності не повинні зруйнувати українсько-польське партнерство.

«Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу», — підкреслив він.

Боднар також закликав до відвертої розмови між Києвом і Варшавою та наголосив, що від конфліктів між двома країнами виграє лише Росія.