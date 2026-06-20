Навроцький назвав вступ України до ЄС загрозою для польських фермерів

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вважає вступ України до Європейського Союзу потенційною загрозою для польського сільського господарства та пообіцяв захищати інтереси польських фермерів.

Відповідну заяву він зробив під час виступу, коментуючи наслідки торговельної угоди між ЄС і країнами МЕРКОСУР.

За словами Навроцького, Польща вже змушена боротися з наслідками цієї угоди. Він зазначив, що намагався переконати міжнародних партнерів не підтримувати рішення, які, на його думку, можуть негативно вплинути на польських аграріїв.

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«Я також вважаю, що загрозою для польського сільського господарства є вступ України до ЄС. Я є президентом Польщі, і, розуміючи прагнення України, завжди стоятиму на сторожі належного ставлення до польського фермера та польської сільськогосподарської продукції», — заявив Навроцький.

Президент Польщі додав, що відстоюватиме інтереси польських аграріїв також у питаннях, пов’язаних із Європейським зеленим курсом та іншими рішеннями Євросоюзу.

Навроцький наголосив, що Польща має родючі землі та сильний аграрний сектор, тому не повинна «віддавати польське сільське господарство ні ідеології, ні будь-кому іншому».

Заява пролунала на тлі тривалих дискусій у Польщі щодо впливу українського аграрного експорту та можливого вступу України до ЄС на польський аграрний ринок.