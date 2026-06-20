ППО збила 92 із 99 дронів під час нічної атаки РФ, але є влучання

У ніч на 20 червня російські війська атакували Україну 99 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 ворожі цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття або придушення 92 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних дронів на трьох локаціях. Також падіння уламків збитих безпілотників зафіксовано ще на трьох локаціях.