        Суспільство

        У суботу до +30° та без опадів у більшості регіонів

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 22:00
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        Світанок над Дінцем / Фото: Facebook Tatiana Mandrika
        Світанок над Дінцем / Фото: Facebook Tatiana Mandrika

        У суботу, 20 червня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, без опадів буде майже на всій території країни. Лише на північному сході України, а також в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

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        Вітер буде північний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 13–18°, вдень 23–28°. У південно-західних областях вночі прогнозують 15–20°, а вдень повітря прогріється до 25–30°.

        У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність без опадів.

        На Київщині температура вночі становитиме 13–18°, вдень 23–28°. У Києві вночі прогнозують 16–18° тепла, вдень — 26–28°.


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