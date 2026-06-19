У суботу до +30° та без опадів у більшості регіонів

У суботу, 20 червня, в Україні очікується мінлива хмарність та переважно суха погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, без опадів буде майже на всій території країни. Лише на північному сході України, а також в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

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Вітер буде північний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 13–18°, вдень 23–28°. У південно-західних областях вночі прогнозують 15–20°, а вдень повітря прогріється до 25–30°.

У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність без опадів.

На Київщині температура вночі становитиме 13–18°, вдень 23–28°. У Києві вночі прогнозують 16–18° тепла, вдень — 26–28°.