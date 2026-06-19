Зеленський пригрозив знищити обладнання в Білорусі, яке допомагає РФ атакувати Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати ударів по обладнанню на території Білорусі, яке, за його словами, використовується для підтримки російських атак, повідомляє УНІАН.

Коментуючи слова Олександра Лукашенка, який заявив, що «переборщив» у висловлюваннях на адресу Зеленського та запевнив, що Білорусь не вступатиме у війну, президент України зазначив, що особисті слова можна пробачити, але не участь у війні проти України.

Зеленський нагадав, що з території Білорусі з перших днів повномасштабного вторгнення запускалися російські ракети по Україні.

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За його словами, наразі на території Білорусі продовжують працювати ретранслятори та інше обладнання, яке використовується для коригування ударів по українських цивільних об’єктах.

«Якщо Лукашенко не відключить цю техніку, це зробимо ми. Тижня йому має вистачити на це», — заявив Зеленський.

Зеленский дал неделю Лукашенко pic.twitter.com/QqQNrClsGe — Aleksandr Koscheev (@mx_alxr) June 19, 2026

Президент також назвав Білорусь одним із головних постачальників пального для російської армії.

Крім того, він висловив думку, що Росія може намагатися втягнути Білорусь у війну шляхом різних провокацій.