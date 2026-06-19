        Політика

        Зеленський пригрозив знищити обладнання в Білорусі, яке допомагає РФ атакувати Україну

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 19:31
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        Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко / Фото: відкриті джерела
        Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко / Фото: відкриті джерела

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може завдати ударів по обладнанню на території Білорусі, яке, за його словами, використовується для підтримки російських атак, повідомляє УНІАН.

        Коментуючи слова Олександра Лукашенка, який заявив, що «переборщив» у висловлюваннях на адресу Зеленського та запевнив, що Білорусь не вступатиме у війну, президент України зазначив, що особисті слова можна пробачити, але не участь у війні проти України.

        Зеленський нагадав, що з території Білорусі з перших днів повномасштабного вторгнення запускалися російські ракети по Україні.

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        За його словами, наразі на території Білорусі продовжують працювати ретранслятори та інше обладнання, яке використовується для коригування ударів по українських цивільних об’єктах.

        «Якщо Лукашенко не відключить цю техніку, це зробимо ми. Тижня йому має вистачити на це», — заявив Зеленський.

        Президент також назвав Білорусь одним із головних постачальників пального для російської армії.

        Крім того, він висловив думку, що Росія може намагатися втягнути Білорусь у війну шляхом різних провокацій.


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