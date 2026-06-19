Сирський зробив заяву після поїздки на фронт

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

На місці він заслухав командирів бригад і прикордонного загону щодо поточної обстановки, дій противника та стану забезпечення підрозділів. За підсумками роботи були ухвалені необхідні рішення та надані відповідні вказівки.

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Сирський відвідав підрозділи на Костянтинівському напрямку та оцінив ситуацію на фронті / Фото: t.me/osirskiy

Особливу увагу Сирський приділив Костянтинівському напрямку. Він заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу бригадного генерала Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки на напрямку та в районі міста Костянтинівка.

За словами головнокомандувача, російські війська продовжують чинити постійний тиск, маючи перевагу в живій силі та не рахуючись із втратами.

«Ворог намагається просуватися невеликими штурмовими групами, шукати слабкі місця в обороні та нарощувати інтенсивність атак. Ми своєчасно виявляємо ці наміри, ведемо активну оборону та завдаємо противнику відчутних втрат», — зазначив Сирський.

Під час поїздки він нагородив пілотів безпілотних авіаційних систем 3-го прикордонного загону за ефективну бойову роботу та внесок у знищення російських окупантів.

Також головнокомандувач подякував військовослужбовцям 19-го армійського корпусу, 56-ї окремої мотопіхотної бригади та 156-ї окремої механізованої бригади за професіоналізм, стійкість і виконання бойових завдань.

Окремо він відзначив бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які понад два роки обороняють Часів Яр.