До Києва прибув Президент Гондурасу

Президент Республіки Гондурас Насрі Асфура та міністерка закордонних справ Мирея Агуеро прибули до України.

В «Укрзалізниці» нагадали, що від столиці Гондурасу до Києва понад 11 тисяч кілометрів. Там також зазначили, що на карті залізничної дипломатії з’явився ще один прапор.

У компанії звернули увагу, що сьогодні в Гондурасі немає пасажирської залізниці, однак подякували гостям за підтримку України та заявили про готовність ділитися досвідом побудови незламної залізниці.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що свій перший візит до України Насрі Асфура розпочав із вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули, захищаючи державу від російської агресії.

«Це важливий жест поваги до наших людей, які віддали життя за Україну, за свободу та мир. Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна», — зазначив Зеленський.

Президент України також висловив вдячність усім захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну.