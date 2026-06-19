У Борисполі жінка померла після нападу двох собак породи кане-корсо

У Борисполі на Київщині внаслідок нападу собак загинула 79-річна жінка.

Про це повідомили в поліції Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, на подвір’ї за місцем проживання жінки на неї напали дві собаки породи кане-корсо, які вибігли з території сусіднього домоволодіння.

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Потерпілу госпіталізували, однак, попри зусилля медиків, вона померла від отриманих травм у лікарні.

Власницю собак затримано у процесуальному порядку.

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.