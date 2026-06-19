        Події

        У Борисполі жінка померла після нападу двох собак породи кане-корсо

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 21:49
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

        У Борисполі на Київщині внаслідок нападу собак загинула 79-річна жінка.

        Про це повідомили в поліції Київської області.

        За попередніми даними правоохоронців, на подвір’ї за місцем проживання жінки на неї напали дві собаки породи кане-корсо, які вибігли з території сусіднього домоволодіння.

        Реклама
        Реклама

        Потерпілу госпіталізували, однак, попри зусилля медиків, вона померла від отриманих травм у лікарні.

        Власницю собак затримано у процесуальному порядку.

        Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.

        Наразі тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov