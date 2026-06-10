У Києві пенсіонер викинув собаку з шостого поверху: тварина загинула, чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 67-річному чоловіку, який, за даними слідства, викинув із вікна шостого поверху собаку породи бішон. Від отриманих травм тварина загинула на місці.

У столиці чоловік викинув домашнього собаку з вікна багатоповерхівки / Фото: Прокуратура

Інцидент стався 9 червня у Святошинському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про загибель собаки після падіння з вікна багатоповерхового будинку на вулиці Чорнобильській.

Слідчі встановили, що собаку з вікна шостого поверху викинув її 67-річний власник. За даними прокуратури, на момент події чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Тіло тварини під будинком виявили волонтери. Після встановлення особи власника правоохоронці опитали чоловіка, однак його пояснення змінювалися. Спочатку він стверджував, що собака йому не належить, потім заявив, що тварина його вкусила, а згодом повідомив, що пес нібито сам випав із вікна.

Чоловіка затримали. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.