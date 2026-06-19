Норвегія вводить жорсткі обмеження на використання ШІ школярами

Уряд Норвегії запровадить жорсткі обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах, фактично заборонивши його для учнів початкових класів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters.

За його словами, нові правила почнуть діяти з початком навчального року наприкінці серпня.

Реклама

Реклама

Влада пояснює рішення необхідністю запобігти негативному впливу штучного інтелекту на процес навчання. На думку уряду, використання таких технологій може призвести до того, що діти пропускатимуть важливі етапи засвоєння знань.

«Найважливіше в школі — щоб наші діти навчилися читати, писати та займатися математикою», — заявив Стьоре.

Згідно з новими правилами, учні з першого по сьомий клас, віком від 6 до 13 років, не повинні користуватися штучним інтелектом. Для школярів віком від 14 до 16 років використання таких інструментів буде дозволене лише обережно та під наглядом учителів.

Учні старших класів, віком від 17 до 19 років, навпаки, повинні навчатися правильно використовувати технології штучного інтелекту для підготовки до подальшого навчання та роботи.

Уряд також повідомив про намір запропонувати законодавчі зміни для фінансування більшого використання паперових книг у школах, що означатиме часткову відмову від тенденції переходу на планшети.

Минулого року Норвегія вже заборонила використання смартфонів у школах та повернула вчителям ширші повноваження для підтримання дисципліни в класах.

Крім того, у квітні влада країни оголосила про плани заборонити дітям користуватися соціальними мережами до досягнення 16-річного віку.