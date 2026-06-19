Близько 8 тисяч українців у Цюриху торкнуться нові правила соціальної підтримки

Уряд кантону Цюрих планує змінити закон про соціальну допомогу, щоб зберегти для українських біженців нинішній рівень виплат після отримання ними посвідки на проживання, повідомляє SWI.

Як повідомила дирекція безпеки кантону, це рішення пов’язане з новими повноваженнями, які федеральна влада Швейцарії передає кантонам.

Починаючи з березня 2027 року, перші українці, які прожили у Швейцарії п’ять років, зможуть отримати звичайний дозвіл на проживання. Упродовж року в кантоні Цюрих це стосуватиметься близько 8 тисяч осіб.

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За чинними федеральними правилами після отримання такого статусу вони мали б перейти з системи допомоги для шукачів захисту на звичайну соціальну допомогу, яка передбачає вищі виплати.

Однак влада Цюриха пропонує й надалі прирівнювати українців до категорії осіб із тимчасовим захистом.

У кантоні пояснили, що таким чином хочуть зберегти стимули для інтеграції та запобігти переїзду шукачів захисту до Цюриха через вищий рівень соціальної підтримки.

Відповідний законопроєкт буде переданий до кантональної ради до середини липня. Очікується, що нові правила набудуть чинності в березні 2027 року одночасно зі змінами на федеральному рівні.

Раніше Федеральна рада Швейцарії оголосила про намір передати кантонам право самостійно визначати порядок надання таких виплат. Також федеральна влада заявила про намір у майбутньому не надавати статус захисту S українським чоловікам призовного віку.