Зеленський прокоментував інцидент з автобусом білоруської дитячої команди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до удару по автобусу з білоруськими дітьми, про який раніше повідомляла влада Брянської області РФ.

За словами глави держави, міжнародні експерти та, як він висловився, навіть російська сторона визнають, що удар був завданий не Україною.

«Що стосується удару дрона по автобусу з білоруськими дітьми, то всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і “рускіє” визнають, що це був удар не наш», — сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

Президент також заявив, що Росія намагатиметься використовувати подібні інциденти для втягування Білорусі у війну проти України.

«”Рускіє” будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них», — додав він.

17 червня влада Брянської області заявила, що українські безпілотники нібито атакували автобус із дитячою футбольною командою з білоруського Гомеля, яка прямувала на відпочинок до Геленджика. За словами виконувача обов’язків губернатора Єгора Ковальчука, загинула жінка, яка супроводжувала команду, ще шестеро людей дістали поранення.

У Генеральному штабі ЗСУ відкинули звинувачення в причетності до удару. У Києві заяви російської сторони назвали такими, що не відповідають дійсності, та охарактеризували як інформаційну провокацію.