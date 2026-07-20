        Суспільство

        На Гуляйпільському напрямку українські штурмовики взяли в полон 64 окупантів: відео

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 15:35
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        Полонені окупанти / Скриншот
        Полонені окупанти / Скриншот

        Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп російських військ у Запорізькій області. У результаті операції в полон потрапили 64 окупанти.

        Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку.

        За даними підрозділу, російські військові мали непомітно проникнути в тил українських позицій, не вступаючи в бій.

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        Їхнім завданням було шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для пропагандистських відео про нібито захоплені села.

        Зачистку провели в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

        За підсумками операції 64 російські військові поповнили обмінний фонд України.


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