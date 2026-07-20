На Гуляйпільському напрямку українські штурмовики взяли в полон 64 окупантів: відео

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп російських військ у Запорізькій області. У результаті операції в полон потрапили 64 окупанти.

Про це повідомили у 225-му окремому штурмовому полку.

За даними підрозділу, російські військові мали непомітно проникнути в тил українських позицій, не вступаючи в бій.

Реклама

Реклама

Їхнім завданням було шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для пропагандистських відео про нібито захоплені села.

Зачистку провели в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

За підсумками операції 64 російські військові поповнили обмінний фонд України.