Україна повернула з російського полону 160 військових. Усі звільнені перебували в неволі ще з 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та прикордонники.

Реклама

Реклама

Україна провела новий обмін: з полону повернули 160 військових / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Президент подякував всій команді, яка працює над поверненням українців із полону.

Окремо він відзначив підрозділи на передовій, які поповнюють обмінний фонд для України та дають можливість повертати людей додому.

«Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних», — заявив Зеленський.