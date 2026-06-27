З російської неволі повернули ще сімох цивільних українців

Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, це стало результатом прямої гуманітарної роботи з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Лубінець також подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки та іншим органам, які працюють у межах Координаційного штабу.

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Додому повернулися українці віком від 35 до 66 років.

Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Щодо Київщини йдеться про Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства.

Одного з українців росіяни викрали з власного дому лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України.

Іншого чоловіка затримали дорогою на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі.

Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку Україні вдалося повернути додому раніше.

Лубінець наголосив, що Україна не припинить боротьбу за повернення всіх цивільних і військових, яких Росія незаконно позбавила свободи.