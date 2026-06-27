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        З російської неволі повернули ще сімох цивільних українців

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 14:58
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        Україна повернула додому сімох цивільних / Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
        Україна повернула додому сімох цивільних / Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

        Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

        За його словами, це стало результатом прямої гуманітарної роботи з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

        Лубінець також подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки та іншим органам, які працюють у межах Координаційного штабу.

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        Додому повернулися українці віком від 35 до 66 років.

        Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

        Щодо Київщини йдеться про Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства.

        Одного з українців росіяни викрали з власного дому лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України.

        Іншого чоловіка затримали дорогою на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

        Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі.

        Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку Україні вдалося повернути додому раніше.

        Лубінець наголосив, що Україна не припинить боротьбу за повернення всіх цивільних і військових, яких Росія незаконно позбавила свободи.


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