З російської неволі повернули ще сімох цивільних українців

Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
За його словами, це стало результатом прямої гуманітарної роботи з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
Лубінець також подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки та іншим органам, які працюють у межах Координаційного штабу.
Додому повернулися українці віком від 35 до 66 років.
Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.
Щодо Київщини йдеться про Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства.
Одного з українців росіяни викрали з власного дому лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України.
Іншого чоловіка затримали дорогою на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.
Серед звільнених також є доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі.
Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку Україні вдалося повернути додому раніше.
Лубінець наголосив, що Україна не припинить боротьбу за повернення всіх цивільних і військових, яких Росія незаконно позбавила свободи.