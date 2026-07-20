Подія могла завершитися трагедією: у Валках рятувальники дістали з колодязя 4-річного хлопчика

У місті Валки Харківської області рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика. Дитину з переохолодженням і забоями доправили до місцевої лікарні.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У лікарні хлопчикові надають необхідну медичну допомогу. Також за дитиною вирушила бригада екстреної медичної допомоги, яка має перевезти його до лікарні Харкова.

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Інші обставини події наразі не повідомляються.

Синєгубов закликав батьків не залишати дітей без нагляду навіть на кілька хвилин, пояснювати їм правила безпечної поведінки та звертати увагу на потенційно небезпечні місця.