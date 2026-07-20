Сімейний підряд медіакілерів: як білоруський екс-КДБшник Захаров та його дружина створили мережу політичного шантажу

Юрій Захаров — персонаж із вкрай примітною біографією. Колишній співробітник КДБ Білорусі, звідки його звільнили після гучного затримання за хабарництво, зумів перебратися до України, використовуючи старі зв’язки у силових структурах.

Про це повідомляє UA.News.

Тривалий час переховуючись безпосередньо на території України, він використовував свої колишні контакти, щоб залишатися непоміченим. У цей же період він офіційно одружився з Олександрою Захаровою (Іванченковою), яка стала не лише його дружиною, а й ключовою бізнес-партнеркою у створенні підпільної медіаімперії.

Фабрика вкидів: підрив влади та атаки на бізнес

Об’єднавши свої ресурси, подружжя Захарових нібито зайнялося організацією скоординованих інформаційних атак і вкидів в українському інформаційному просторі. Одним із центральних елементів цієї мережі став Telegram-канал «Неймовірно, але факт», який швидко обзавівся мережею сателітних ресурсів в українському сегменті соцмереж.

Діяльність цієї мережі здійснювалася одразу за кількома напрямами:

Дискредитація чинної влади: мережа Захарова систематично створює та поширює жорсткі фейки про вище керівництво України, державних посадовців і військових. Метою таких вкидів називають розхитування внутрішньої стабільності, створення панічних настроїв та штучне зниження довіри до державних інституцій під час війни.

Шантаж і вимагання (чорний піар): основним джерелом доходу сімейного тандему нібито став класичний медіашантаж. Захарови публікували компрометувальні матеріали на бізнесменів і політиків, часто з використанням вигаданих звинувачень. Щоб припинити інформаційну кампанію та видалити публікації, жертвам пропонували сплатити значні суми. Розрахунки, за твердженням авторів матеріалу, здійснювалися через анонімні криптовалютні гаманці, що дозволяло Захарову, який перебував у розшуку, фінансувати життя в підпіллі.

Поточний статус і реакція держави

Діяльність подружжя Захарових зрештою привернула увагу правоохоронних органів. Наразі ситуація навколо них виглядає так:

Олександра Захарова (Іванченкова): була затримана правоохоронцями в Києві під час спецоперації. Наразі вона вийшла із СІЗО під заставу.

Юрій Захаров: знову переховується. Наразі він офіційно оголошений у розшук Національною поліцією України за вимагання коштів за ст. 189 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють його точне місцезнаходження на території Чорногорії.

Санкції РНБО: з огляду на те, що діяльність Захарових щодо дестабілізації інформаційного простору може становити загрозу національній безпеці України, в адміністрації Президента нібито готується пакет персональних санкцій щодо обох осіб.

Історія із Захаровим показує, як колишні співробітники спецслужб із минулим у КДБ можуть роками перебувати всередині країни, використовуючи прогалини в системі. Інформаційні вкиди під час війни — це не просто «брудний піар», а повноцінний інструмент впливу. Той факт, що Захарови, за твердженнями авторів матеріалу, використовували його заради наживи та шантажу, робить їхнє усунення з інформаційного поля одним із пріоритетних завдань для українських спецслужб.

Неймовірно, але факт!!!