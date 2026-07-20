“Мадяр” повідомив про масштабну нічну операцію СБС у Криму та Росії

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 20 липня уразили сім російських суден у Чорному та Азовському морях, сім енерговузлів у Криму й на окупованих територіях, а також шість елементів ППО в Росії. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, в межах операції «МоЛоЧКа» було атаковано три танкери та чотири суховантажі російського «тіньового флоту».

Під час операції «Кримський рубильник off» підрозділи СБС відпрацювали по семи енерговузлах та електропідстанціях у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах.

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У межах операції «ППОпад», як заявив Бровді, було знищено шість елементів російської протиповітряної оборони в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському.

Серед уражених цілей він назвав зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», а також комплекси «Небо-У», «Каста 2Е2» і «Гамма С1М».

За даними командувача СБС, із 1 до 20 липня в межах операції «МоЛоЧКа» було уражено 183 одиниці російського «тіньового флоту»: 119 в Азовському морі та 64 — у Чорному.

У межах операції «Кримський рубильник off» Бровді заявив про ураження 103 енерговузлів. Результатом операції «ППОпад», за його словами, стало знищення 25 елементів ППО: 12 зенітних ракетних комплексів, 12 радіолокаційних комплексів та одного комплексу РЕБ.

Також командувач СБС заявив, що спроможність Керченської поромної переправи скоротилася на 75%. За його даними, три з п’яти поромів знищено, а ще два втратили самохідність і використовуються як баржі за допомогою буксирів.

В операціях брали участь підрозділи 414-ї, 413-ї, 412-ї та 427-ї бригад, 20 інших бригад і одного центру Сил безпілотних систем.

Бровді наголосив, що удари по військових, енергетичних і логістичних спроможностях російських сил у Криму триватимуть.