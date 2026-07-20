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        У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка

        Сергій Бордовський
        20 Липня 2026 12:08
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        У Львові в салоні покинутого лімузина виявили тіло 46-річного чоловіка. Попередньо ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.

        Про це повідомила поліція Львівської області.

        У салоні Lincoln Town Car у Львові виявили мертвого чоловіка / Фото: Нацполіція

        Тіло чоловіка знайшли вранці на вулиці Науковій у салоні автомобіля Lincoln Town Car.

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        На місце прибула слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2.

        Під час огляду тіла за участі судово-медичного експерта попередньо не було виявлено ознак насильницької смерті.

        Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.

        Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.


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