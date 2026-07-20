У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка

У Львові в салоні покинутого лімузина виявили тіло 46-річного чоловіка. Попередньо ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Тіло чоловіка знайшли вранці на вулиці Науковій у салоні автомобіля Lincoln Town Car.
На місце прибула слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2.
Під час огляду тіла за участі судово-медичного експерта попередньо не було виявлено ознак насильницької смерті.
Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.