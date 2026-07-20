У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка

“Мадяр” повідомив про масштабну нічну операцію СБС у Криму та Росії

Зеленський підтвердив удари по Московському регіону та суднах у Чорному морі

Під час огляду тіла за участі судово-медичного експерта попередньо не було виявлено ознак насильницької смерті.

У Львові в салоні покинутого лімузина виявили тіло 46-річного чоловіка. Попередньо ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.