Троє дівчат-підлітків загинули у нічній ДТП у Бродах: нетверезий водій утік після аварії

У Бродах Львівської області сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат, ще двоє підлітків дістали травми. За даними поліції, 24-річний водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп’яніння та після аварії залишив місце події.

Mercedes із підлітками врізався у дерево та електроопору в Бродах: троє загиблих / Фото: Прокуратура

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня близько 01:50 на вулиці Богуна у Бродах Золочівського району.

За попередніми даними правоохоронців, водій Mercedes не впорався з керуванням, з’їхав із проїзної частини та врізався у дерево, а потім — у бетонну електроопору. Після зіткнень автомобіль перекинувся.

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Унаслідок отриманих травм на місці загинули троє пасажирок: 15-річна та дві 16-річні дівчини.

Ще двох неповнолітніх пасажирів — 16-річну дівчину та 17-річного хлопця — з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Після аварії водій залишив місце події. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили місце його перебування. Правоохоронці також з’ясували, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, серед пасажирів автомобіля були двоє іменинників. Розслідування перебуває на контролі прокуратури.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.