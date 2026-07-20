Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

Енді Бернем офіційно став новим прем’єр-міністром Великої Британії, змінивши на посаді Кіра Стармера. Король Чарльз III запросив лідера Лейбористської партії сформувати новий уряд після зустрічі в Букінгемському палаці, повідомляє AP News.

Перед передачею влади Стармер виголосив останню промову біля резиденції на Даунінг-стріт, після чого прибув до короля та офіційно подав у відставку. Він очолював британський уряд близько двох років.

Бернем 17 липня був обраний лідером Лейбористської партії. Його підтримали 379 депутатів-лейбористів і 23 організації, пов’язані з партією. Інших кандидатів у боротьбі за лідерство не було.

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До повернення у загальнонаціональну політику Бернем очолював Великий Манчестер. Після перемоги на проміжних виборах він став депутатом парламенту, що відкрило йому шлях до участі у зміні керівництва Лейбористської партії.

Бернем став сьомим британським прем’єр-міністром за останнє десятиліття. Дострокові парламентські вибори для зміни глави уряду не проводилися: у британській парламентській системі прем’єром може стати новий лідер партії, яка має більшість у Палаті громад.

Серед першочергових завдань нового уряду Бернем назвав підтримку громадян в умовах високої вартості життя, стимулювання економічного зростання та повернення стабільності у британську політику. Також він має сформувати новий склад кабінету міністрів.