Кількість поранених унаслідок удару по Павлограду зросла до 15

Кількість поранених унаслідок російської атаки на Павлоград зросла до 15. Десятеро постраждалих перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росія вперше застосувала керовану авіабомбу для удару по Павлограду / Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше було відомо про вісьмох поранених. Чотирьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості — чоловіків віком 56 і 38 років та жінок віком 87 і 48 років.

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Серед тих, кого оглянули медики, була однорічна дівчинка.

Унаслідок російського удару також загинули двоє людей. У місті були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

За оновленою інформацією, загальна кількість поранених сягнула 15, десятеро з них залишаються під наглядом медиків у лікарнях.