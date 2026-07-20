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        Кількість поранених унаслідок удару по Павлограду зросла до 15

        Сергій Бордовський
        20 Липня 2026 13:44
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        Кількість поранених унаслідок російської атаки на Павлоград зросла до 15. Десятеро постраждалих перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

        Росія вперше застосувала керовану авіабомбу для удару по Павлограду / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Раніше було відомо про вісьмох поранених. Чотирьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості — чоловіків віком 56 і 38 років та жінок віком 87 і 48 років.

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        Серед тих, кого оглянули медики, була однорічна дівчинка.

        Унаслідок російського удару також загинули двоє людей. У місті були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

        За оновленою інформацією, загальна кількість поранених сягнула 15, десятеро з них залишаються під наглядом медиків у лікарнях.


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