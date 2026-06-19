Україна пропонує Росії обрати формат майбутніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російською стороною можуть бути відновлені найближчим часом.

Про це він сказав під час спілкування з медіа разом із Президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

За словами глави держави, наразі обговорюється формат можливих переговорів.

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«Я думаю, раунди переговорів із російською стороною відновляться. Питання – в якому форматі. Європейці за те, щоб це був спільний трек з американцями. І всі також підтримують трек, який ми запропонували», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що підтримує ідею двосторонньої зустрічі з представниками Росії, однак вважає важливою участь міжнародних партнерів.

«Я вірю у двосторонню зустріч. Але щоб обов’язково були партнери. Тому що є багато речей, на які розраховує Україна: на гарантії безпеки після закінчення війни, на членство у Європейському Союзі», — сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова до різних варіантів переговорного процесу та залишає російській стороні можливість визначитися з форматом.

«Ми даємо можливість “рускім” обирати формат», — заявив президент.